Apple окончательно похоронила AirPower 

Apple окончательно отказалась от планов выпустить беспроводную зарядку AirPower. Об этом в своем Twitter -аккаунте сообщил популярный блогер и сетевой инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser).

Источники блогера ознакомились с графиком испытаний продукции Apple на 2021 год. По их информации, компания исключила из списка все прототипы AirPower и отменила тестирование образцов. Источники Проссера заявили, что сомневаются, что американская корпорация когда-либо выпустит аксессуар для одновременной беспроводной зарядки нескольких девайсов.

«Похоже, AirPower снова похоронили», — отметил автор.

В комментариях под публикацией Проссера напомнили о сообщении инсайдера LeaksApplePro, который 26 октября заявил, что Apple рассматривает варианты по возрождению AirPower. Автор заметил, что, по всей видимости, зарядное устройство будет выпущено в сентябре 2021 года. В ответ на комментарий Проссер заявил, что сомневается в достоверности утечки и источниках его коллеги.