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Перечислены риски ремонта телефона

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30 минут назад
Многие чинят свои телефоны в неофициальных сервис-центрах, так как это зачастую быстрее и удобнее. Однако такое решение может оказаться «рискованным» для вашего кошелька и для самого устройства, так как гаджет может попасть к недобросовестным мастерам.
Перечислены риски ремонта телефона
Фото: ©с использованием изображений Shutterstock / Fotodom©с использованием изображений Shutterstock / Fotodom
В таком случае внутрь телефона могут установить дешевые запчасти или даже вынуть работающие элементы и заменить их на некачественные аналоги. Об этом агентству «Прайм» рассказал эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко.
Он объяснил, что иногда клиентам выставляют слишком большой счет после оказания услуги. По словам специалиста, в этом случае можно отказаться оплачивать его. Кроме того, мошенники могут запросить пароли от устройства, чтобы потом перепродать его или взломать ваши данные. Эксперт напомнил, что нельзя никогда сообщать свои пароли.
Гриценко порекомендовал связываться с несколькими компаниями и сравнивать стоимость ремонта, если возникает необходимость сэкономить на ремонте. По возможности он все же советует обращаться в официальные сервисы.
Ранее специалисты объяснили, что, если человеку звонят с незнакомого номера телефона и молчат в трубку, существует высокая вероятность того, что это мошенники. Таким образом они проверяют контактность абонента.
Гаджеты,Общество,Владимир Гриценко,
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