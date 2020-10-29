Перечислены риски ремонта телефона

Многие чинят свои телефоны в неофициальных сервис-центрах, так как это зачастую быстрее и удобнее. Однако такое решение может оказаться «рискованным» для вашего кошелька и для самого устройства, так как гаджет может попасть к недобросовестным мастерам.
Он объяснил, что иногда клиентам выставляют слишком большой счет после оказания услуги. По словам специалиста, в этом случае можно отказаться оплачивать его. Кроме того, мошенники могут запросить пароли от устройства, чтобы потом перепродать его или взломать ваши данные. Эксперт напомнил, что нельзя никогда сообщать свои пароли.
Гриценко порекомендовал связываться с несколькими компаниями и сравнивать стоимость ремонта, если возникает необходимость сэкономить на ремонте. По возможности он все же советует обращаться в официальные сервисы.