Перечислены риски ремонта телефона

Многие чинят свои телефоны в неофициальных сервис-центрах, так как это зачастую быстрее и удобнее. Однако такое решение может оказаться «рискованным» для вашего кошелька и для самого устройства, так как гаджет может попасть к недобросовестным мастерам.

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В таком случае внутрь телефона могут установить дешевые запчасти или даже вынуть работающие элементы и заменить их на некачественные аналоги. Об этом агентству « Прайм » рассказал эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко

Он объяснил, что иногда клиентам выставляют слишком большой счет после оказания услуги. По словам специалиста, в этом случае можно отказаться оплачивать его. Кроме того, мошенники могут запросить пароли от устройства, чтобы потом перепродать его или взломать ваши данные. Эксперт напомнил, что нельзя никогда сообщать свои пароли.