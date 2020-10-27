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Названы признаки прослушки смартфона 

Вечерняя Москва 51 минуту назад
Названы признаки прослушки смартфона
Фото: pixabay.com
Партнер и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов рассказал, как определить, что ваш смартфон прослушивают, а также дал рекомендации на случай, если подозрения подтвердятся.
По словам эксперта, прослушкой разговоров по смартфонам обычных граждан, как правило, занимаются их близкие или злоумышленники. Спецслужбам рядовые россияне неинтересны, в отличие от крупных преступников.
Нетипичное поведение гаджета должно заставить его владельца насторожиться, рассказал Мясоедов. В частности, о прослушке может свидетельствовать слишком быстрая разрядка аккумулятора или/и перегрев устройства, а также самопроизвольное включение и выключение аппарата.
При обнаружении в смартфоне программного обеспечивания, которое владелец не устанавливал, приложение необходимо удалить, отметил специалист.
Чтобы предотвратить прослушку, можно заменить sim-карту, номер телефона, пароли и адреса электронной почты — это поможет в случае, если прослушку организовали мошенники.
Однако если прослушку установили близкие владельца гаджета, застраховаться от повторения ситуации труднее, поскольку они вновь могут получить доступ к устройству и переустановить на него шпионские программы, рассказал Мясоедов агентству «Прайм».
Ранее россиянам рассказали, как заблокировать звонки мошенников на мобильный телефон.
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Гаджеты , Общество
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