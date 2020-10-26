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Эксперт рассказал, как iPhone информирует владельца о слежке 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Как iPhone информирует владельца о слежке
Фото: РИА Новости
Компания Apple в новых устройствах с iOS 14 ввела функцию индикатора прослушивания, который подает сигналы о возможной слежке. Если на телефоне будет активирована камера или микрофон, в правом верхнем углу дисплея загорится оранжевая точка. Это является показателем того, что приложение может тайно получать сведения о хозяине телефона, рассказал агентству "Прайм" директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.
По его словам, каждая компания-производитель, безусловно, собирает часть данных о владельце устройства, но как правило, они не критичны: местоположение, информация о действиях с аппаратом. Другое дело — приложения: они могут собирать любые сведения.
Чтобы пользователь чувствовал себя защищенным от слежки, ему нужно внимательно читать, каким приложениям он отдает разрешения и на какие именно действия. В настройках смартфона всегда можно поставить запреты на подозрительные операции.

"Также пользователь должен регулярно посещать центр управления своего iPhone — там есть сведения о том, когда и как то или иное приложение использовало камеру и микрофон", — объяснил эксперт.

По словам генерального директора российского представительства компании Bitdefender Дениса Елисеева, новый функционал в прошивке IOS 14 — это не столько забота о клиенте, сколько спланированный маркетинговый ход. При этом подобная практика пойдет на пользу пользователям. Для Apple и пользователей IPhone это, скорее, апгрейд уже существующей программы безопасности пользователей.

"Следует отметить, что остановить слежку и контроль за устройством не получится, но пользователи будут как минимум знать о ней", — заключил эксперт.

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Гаджеты , Наука и техника , Apple , Москва
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