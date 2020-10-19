Назван способ заблокировать спам-звонки

"Интернет-компании тоже не отстают: есть специальные сайты с базами нежелательных звонков, которые предоставляют информацию абоненту после звонка", — уточнила Пшеничникова. Кроме того, можно установить на телефон специальное программное обеспечение или воспользоваться приложениями-определителями номера. Так, приложение-определитель от "Яндекса" использует информацию о номерах из собственной базы, в том числе на основе отзывов пользователей, а также из справочника организаций", — заключила эксперт.