Сетевая буря: конкуренты затроллили iPhone 12

Прошедшая презентация Apple вызвала широкий общественный резонанс и породила множество язвительных комментариев в социальных сетях. От троллинга не удержались в том числе такие крупные производители гаджетов, как Samsung, Xiaomi и OnePlus. Как на выход iPhone 12 отреагировали конкуренты Apple — рассказывает «Газета.Ru».

Октябрьская презентация iPhone 12, по традиции, вызвала бурную реакцию в социальных сетях — многие пользователи не смогли остаться в стороне и не прокомментировать данное событие. Некоторые ремарки были далеко не самыми лестными: юзеры высмеяли как дизайн устройств Apple, так и их новые функции.

Однако компанию затроллили не только обычные пользователи, но и ее прямые конкуренты, в том числе бренды Samsung, Xiaomi и OnePlus.

Samsung обыграл слоган презентации Apple «Привет, скорость!».

«Пока некоторые просто передают скорости привет, мы уже давно с ней дружим», — говорится в Twitter-аккаунте компании.

Don't worry, we didn't leave anything out of the box with the #Mi10TPro. pic.twitter.com/ToqIjfVEQX— Xiaomi (@Xiaomi) October 14, 2020 Представители Xiaomi тоже не удержались и прокомментировали отсутствие блока питания в комплекте к новому устройству Apple. В посте было упомянуто о том, что устройствам от китайской корпорации зарядка прилагается, и волноваться на этот счет никому не нужно.

В OnePlus в свою очередь решили напомнить, что экраны Apple с частотой обновления в 60 Гц давно устарели. В частности, китайская компания уже давно перешла на экраны с частотой 120 Гц.

«А вы бы могли вернуться обратно к 60 Гц?» — спрашивает компания в своем Twitter-аккаунте.

From 60 to 120 Hz, a story of smoothness by OnePlus.



Can you go back to 60 Hz? ✚ https://t.co/tThIqWCA8N pic.twitter.com/ZV6t5NLvA0— OnePlus UK (@OnePlus_UK) October 13, 2020

Ранее крупные IT-компании также были замечены в троллинге друг друга.

Особенно такая практика распространена среди конкурентов — представители высокотехнологичных брендов не упускают возможность подшутить над своими противниками.

Недавно похожий выпад в сторону Apple сделал разработчик Epic Games после скандала из-за удаления игры Fortnite из магазина App Store.

На своем официальном YouTube-канале Epic Games выложили видео, пародирующее легендарную рекламу купертиновцев, в которой был впервые представлен компьютер Macintosh.

В оригинальной рекламе Apple отсылала зрителя к антиутопии Джорджа Оруэлла «1984». В нем IBM PC, в то время занимавший большую часть компьютерного рынка, выступил в роли Большого брата, а Macintosh показали в роли революционера, разрушающего устои. В конце видеоролика Epic Games призывает зрителей не дать Apple превратить 2020 год в «1984», намекая на то, что Apple сама стала злом, с которым боролась.

Кроме того, Samsung уже давно ведет рекламную войну с «яблоком».

В 2017 году южнокорейская компания выпустила рекламный ролик для линейки смартфонов Galaxy, в которой высмеивала недостатки iPhone. В рекламе были отмечены самые распространенные проблемы, среди которых было отсутствие разъема для наушников и отказ камеры делать новые снимки из-за нехватки памяти.

Также в 2012 году вышел похожий ролик, где Samsung насмехалась над огромными очередями за iPhone, которые сопровождают каждый новый выход устройства.