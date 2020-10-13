Названа самая популярная модель iPhone за 2020 год

По данным исследования, такой моделью стал гаджет iPhone 11 среди граждан Российской Федерации. На втором месте по популярности среди россиян находится iPhone Xr. Третье место в данном рейтинге занимает iPhone 11 Pro, передает РИА «Новости».
«В этом году самой популярной моделью Apple стал iPhone 11. Чаще всего пользователи сервиса переходили на предложения этой модели в конфигурациях 64 Гб и 128 Гб», – заявили в пресс-службе «Яндекс.Маркета».
Ранее «Утро.ру» писали про гаджеты американской корпорации Apple. Сотрудник агентства Display Supply Chain Consultants Росс Янг рассказал об особенностях новой линейки телефонов iPhone 13.