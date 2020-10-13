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Названа самая популярная модель iPhone за 2020 год

РИА "ФедералПресс"иещё 4
2 часа назад
Представители крупнейших ритейлеров заявили о том, что экспертами была определена самая популярная модель смартфона, произведенного американской корпорацией Apple за 2020 год.
Названа самая популярная модель iPhone за 2020 год
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"
По данным исследования, такой моделью стал гаджет iPhone 11 среди граждан Российской Федерации. На втором месте по популярности среди россиян находится iPhone Xr. Третье место в данном рейтинге занимает iPhone 11 Pro, передает РИА «Новости».
«В этом году самой популярной моделью Apple стал iPhone 11. Чаще всего пользователи сервиса переходили на предложения этой модели в конфигурациях 64 Гб и 128 Гб», – заявили в пресс-службе «Яндекс.Маркета».
Ранее «Утро.ру» писали про гаджеты американской корпорации Apple. Сотрудник агентства Display Supply Chain Consultants Росс Янг рассказал об особенностях новой линейки телефонов iPhone 13.
Гаджеты,Наука,Apple,Ytro.ru,РИА Новости,Россия,
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