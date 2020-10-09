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Европейская цена iPhone 12 будет ощутимо выше американской 

РИА Новости 1 час назад
Цена iPhone 12 в ЕС будет ощутимо выше американской
Фото: РИА Новости
Смартфоны iPhone 12 в Европе будут продаваться по гораздо более высокой цене, чем в США. Прайс-лист на грядущие новинки опубликовал голландский портал LetsGoDigital.
Самая простая версия компактного iPhone 12 mini с 64 ГБ памяти обойдется покупателю в ЕС в 810 евро (примерно 74 тысячи рублей по текущему курсу). За базовый iPhone 12 попросят 860 евро, iPhone 12 Pro с накопителем 128 ГБ — 1160 евро, а большой iPhone 12 Pro Max вовсе стартует с отметки 1260 евро.
В США инсайдеры предсказывали более доступные ценники на базовые версии четырех iPhone — 649, 749, 999 и 1099 долларов, соответственно. Правда, американская цена всегда указывается без налоговых сборов, которые отличаются от штата к штату.
Европейские цены, если они окажутся действительно такими, станут ориентиром и для стоимости iPhone 12 в России — ценники на продукцию Apple в России всегда ближе к странам Евросоюза.
Презентация новых iPhone состоится 13 октября 2020 года, в продажу смартфоны поступят позже.
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Гаджеты , Наука и техника , ЕС , Apple
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