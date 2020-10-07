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Названы главные недостатки дешевого iPhone 12 

Lenta.ru и ещё 1 53 минуты назад
Названы главные недостатки дешевого iPhone 12
Фото: Reuters
Владельцам самого дешевого iPhone придется смириться как минимум с пятью недостатками. Об этом сообщается в материале издания MacRumors.
Журналисты составили список компромиссов, на которые придется пойти пользователям ради экономии. Заключения авторов основывались на ранних утечках о модели iPhone 12 mini. Например, сообщается, что у старших моделей серии — iPhone 12 Pro и 12 Pro Max — будут более качественные экраны. OLED-дисплеи флагманов получат поддержку 10-битного цвета и XDR. Также младший аппарат выйдет с менее емкой батареей.
В числе недостатков журналисты назвали отличия в камерах между iPhone 12 mini и более дорогими смартфонами Apple. Например, в самом доступном девайсе линейки будет отсутствовать лидар. Также модель не получит телеобъектива, который обеспечивает высокую детализацию картинки при съемке на расстоянии.
Кроме того, iPhone 12 mini получит поддержку 5G, но скорость передачи данных будет меньше, чем у флагманских девайсов. При этом журналисты заключили, что при всех недостатках младший аппарат серии выйдет с качественным OLED-экраном, производительным чипом Apple A14 и получит корпус с обновленным дизайном.
По информации источников, стоимость младшего iPhone 12 mini составит 649 долларов, топовой модели iPhone 12 Pro Max — 1099 долларов. Новая презентации Apple состоится 13 октября в 20:00 по Москве.
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Гаджеты , Наука и техника , Apple
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