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Эксперт рассказал, зачем держать телефон на беззвучном режиме 

РИА Новости и ещё 2 56 минут назад
Зачем держать телефон на беззвучном режиме
Фото: © Depositphotos / Vadmary
Бывают ситуации, когда стоит поставить телефон на беззвучный режим. Подобное решение может быть продиктовано нормами и правилами этикета, а также служебной необходимостью, рассказал агентству "Прайм" директор Института информационных технологий Университета "Синергия" Станислав Косарев.

"К примеру, в театрах, кинотеатрах и концертных залах есть негласное правило — отключать телефон или ставить его на беззвучный режим, чтобы не нарушать комфорт и спокойствие других людей", — отмечает эксперт.

Кроме того, существуют ситуации, когда перевод гаджета на беззвучный режим продиктован производственной необходимостью.
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Гаджеты , Общество , Станислав Косарев
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