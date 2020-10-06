Зачем держать телефон на беззвучном режиме

Бывают ситуации, когда стоит поставить телефон на беззвучный режим. Подобное решение может быть продиктовано нормами и правилами этикета, а также служебной необходимостью, рассказал агентству "Прайм" директор Института информационных технологий Университета "Синергия" Станислав Косарев.
"К примеру, в театрах, кинотеатрах и концертных залах есть негласное правило — отключать телефон или ставить его на беззвучный режим, чтобы не нарушать комфорт и спокойствие других людей", — отмечает эксперт.
Кроме того, существуют ситуации, когда перевод гаджета на беззвучный режим продиктован производственной необходимостью.