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Названа дата презентации iPhone 12 

Lenta.ru и ещё 14 1 час назад
Названа дата презентации iPhone 12
Фото: Reuters
Мероприятие, на котором покажут новые смартфоны Apple, состоится 13 октября. Об этом говорится в пресс-релизе, который оказался в распоряжении «Ленты.ру».
В сообщении американской компании говорится, что 13 октября в Apple Park состоится специальное мероприятие. Презентация намечена на 20:00 по московскому времени. Мероприятие пройдет под лозунгом Hi, Speed («Привет, Скорость» или «Новости скорости», как говорится в пресс-релизе от российского офиса Apple). Трансляция презентации состоится на сайте Apple.
Ожидается, что 13 октября Apple покажет линейку флагманских смартфонов. Инсайдеры считают, что бренд покажет четыре устройства — младшим называют iPhone 12 mini. Также Apple должна представить iPhone 12, 12 Pro и 12 Pro Max. Аналитики полагают, что все смартфоны серии получат OLED-дисплеи и поддержку 5G.
Дата презентации смартфонов серии iPhone 12 была раскрыта в конце сентября. Об этом журналистам рассказал сотрудник оператора связи, базирующегося в Нидерландах. Последняя презентация Apple состоялась 15 сентября, на ней компания показала iPad восьмого поколения, iPad Air четвертого поколения, умные часы Apple Watch 6 и Apple Watch SE.
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Гаджеты , Наука и техника , Apple , Lenta.ru
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