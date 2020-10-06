Названы лучшие производители смартфонов

На рынке смартфонов Samsung и Huawei заняли лидирующие позиции. Об этом сообщает издание GizmoChina со ссылкой на исследование агентства Visual Captalist.

В отчете агентства также приводятся цифры относительно рынка носимых гаджетов. Так, лидером ны рынке беспроводных наушников оказалась Apple с долей 35 процентов, успех компании связан с популярностью гарнитуры AirPods. На Xiaomi и Samsung пришлось по 10 и 6 процентов соответственно. Американская компания также возглавляет рынок умных часов с долей 30 процентов, при этом 42 процента приходится на другие, менее известные бренды.