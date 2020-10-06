Названы лучшие производители смартфонов

По данным за второй квартал 2020 года, доля Samsung и Huawei составляет 20 процентов. В частности, специалисты агентства заметили, что лидерство Huawei вызвано популярностью на китайском рынке, где доля производителя составляет 46 процентов. На третьем месте оказалась Apple
с долей 14 процентов. Одними из лучших производителей телефонов также назвали Xiaomi, Oppo, Vivo и Lenovo. Доля остальных брендов составляет 16 процентов. Авторы отчета заметили, что китайские бренды занимают более 50 процентов рынка смартфонов.