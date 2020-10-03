Названы "опасные" настройки в смартфонах

В любом смартфоне существует ряд настроек, которые не рекомендуется трогать пользователям. В противном случае можно случайно отключить жизненно необходимые для работы смартфона системы или потерять гарантию на устройство, рассказал агентству "Прайм" руководитель центра цифровой экспертизы "Роскачества" Антон Куканов.