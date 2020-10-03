Названы "опасные" настройки в смартфонах

В любом смартфоне существует ряд настроек, которые не рекомендуется трогать пользователям. В противном случае можно случайно отключить жизненно необходимые для работы смартфона системы или потерять гарантию на устройство, рассказал агентству "Прайм" руководитель центра цифровой экспертизы "Роскачества" Антон Куканов.
Не стоит использовать Jailbreak (на iOS) и root-доступ (на Android), которые позволяют получить расширенные административные права и полный доступ к файловой системе, отмечает Куканов.