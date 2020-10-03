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Эксперт рассказал о настройках на смартфоне, которые опасно трогать

РИА Новостииещё 3
42 минуты назад
В любом смартфоне существует ряд настроек, которые не рекомендуется трогать пользователям. В противном случае можно случайно отключить жизненно необходимые для работы смартфона системы или потерять гарантию на устройство, рассказал агентству "Прайм" руководитель центра цифровой экспертизы "Роскачества" Антон Куканов.
Названы "опасные" настройки в смартфонах
Фото: © Depositphotos / Vadmary© Depositphotos / Vadmary
"С осторожностью стоит редактировать настройки, связанные с блокировкой входящих вызовов – есть риск активировать запрет на звонки с номеров, которых нет в записной книге и со скрытых номеров. Также стоит быть осторожными с настройками "Универсального доступа" – можно активировать определенные интерфейсные возможности, которые затем будет не так-то легко отменить", - предостерегает эксперт.
Не стоит использовать Jailbreak (на iOS) и root-доступ (на Android), которые позволяют получить расширенные административные права и полный доступ к файловой системе, отмечает Куканов.
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