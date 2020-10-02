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Раскрыта стоимость всех версий iPhone 12 

ТК «Звезда» и ещё 4 32 минуты назад
Раскрыта стоимость всех версий iPhone 12
Фото: Reuters
Самая дорогая версия смартфона — Pro Max на 512 Гб — обойдется покупателю в 1399 долларов.
Стоимость смартфонов новой серии iPhone будет начинаться с 649 долларов. В частности, за такую сумму жители Соединенных Штатов смогут приобрести iPhone 12 mini объемом памяти на 64 Гб.
Самая дорогая версия смартфона — Pro Max на 512 Гб — обойдется покупателю в 1399 долларов.
Уточняется, что линейке iPhone 12 будут представлены сразу четыре варианта — iPhone 12 с диагональю экрана 5,4 дюйма, iPhone 12 Max — 6,1, iPhone 12 Pro— 6,1, а также iPhone 12 Pro Max — 6,7, пишет GSMArena со ссылкой источник.
Отмечается, что все смартфоны будут оснащены OLED-дисплеями.
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Гаджеты , Наука и техника , США
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