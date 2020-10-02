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Названа возможная дата анонса iPhone 12 

Rambler News Service и ещё 3 1 час назад
Названа возможная дата анонса iPhone 12
Фото: ТАСС
Китайский онлайн-ритейлер Tmall заявил в социальной сети Weibo, что предзаказ на iPhone 12 начнется 16 октября, передает NNS.

«Предварительный заказ на грядущий iPhone 12 начнется 16 октября. … Изображения в публикации также указывают на то, что iPhone 12 Pro Max будет доступен в двух цветовых вариантах, а именно: темно-синем и красном», — говорится в сообщении.

Ранее AppleInsider со ссылкой на источники сообщал, что компания Apple может анонсировать новую модель iPhone в середине октября.
Ожидается, что Apple выпустит iPhone 12 вместе с iPhone 12 Max или iPhone 12 mini, каждый из которых будет оснащен 5,4-дюймовым и 6,7-дюймовым OLED-экраном. К ним, вероятно, присоединится 6,1-дюймовый iPhone. 12 Pro и 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max.
15 сентября прошла традиционная ежегодная презентация Apple в рамках которой были представлены новые модели Apple Watch и iPad, а новые iPhone представлены не были.
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Гаджеты , Наука и техника , Apple
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