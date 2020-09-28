Правила Quick Charge: как продлить жизнь аккумулятора

Современные смартфоны оснащены литийионными аккумуляторами большой емкости с функцией Quick Charge — она обеспечивает мощную зарядку за считанные минуты. Однако при этом сокращается срок жизни батареи. Как правильно пользоваться этой новой технологией, чтобы устройство прослужило подольше, — в материале РИА Новости.

Немного теории

Долгое время производители мобильных телефонов выпускали зарядные устройства (ЗУ) и разъемы к ним, руководствуясь собственными потребностями. Единого стандарта не было, совместимости тоже.

К концу нулевых разработали стандарт USB Battery Charging, который стал первой попыткой создать универсальную зарядку для гаджетов с повышенным потреблением энергии. За основу взяли разъем microUSB, его до сих пор можно встретить во множестве устройств. Сейчас все чаще применяют USB Type-C.

Следующий шаг — стандарт USB Power Delivery (PD). Уже в первой ревизии, появившейся в 2012 году, разработчики добились пропускной способности в сто ватт. Впрочем, коммерческие варианты устройств давали на порядок меньше мощности, работали с напряжением пять вольт и силой тока в два ампера.

Одновременно над стандартом быстрой зарядки трудились производители "железа" гаджетов. Пионером выступил калифорнийский Qualcomm с технологией Quick Charge, интегрированной в фирменные чипсеты. Последняя версия 5, представленная в июле, сулит фантастические результаты — зарядка батареи на 4500 миллиампер-час всего за 15 минут. Коммерческие образцы так пока не умеют.

Производители смартфонов также создали множество стандартов быстрой зарядки, которые далеко не все совместимы между собой. И этом проблема — забытый дома комплектный блок питания фактически лишит вас этой полезной функции, но есть и исключения. Например, технология быстрой зарядки от Apple основана на протоколе PD, а последние версии Quick Charge полную совместимы с "яблочной" продукцией.

Сегодня некоторые смартфоны способны восполнять емкость батарейки буквально на глазах. В этом особенно преуспела китайская корпорация BBK, создав блок питания SuperVOOC 2.0 с мощностью 65 ватт. Совместимый смартфон полностью заражается за 35 минут. Но это проприетарная технология — такую скорость можно получить только с комплектным ЗУ и специальным проводом.

А что на практике?

Быстрая зарядка задумывалась как максимально безопасная для аккумулятора и смартфона, а значит, и пользователя. Но на практике все оказалось не так просто.

Как бы ни называлась технология, принцип работы сводится к увеличению силы тока и напряжения, которые и дают те самые ватты, вызывающие гордость у изготовителей гаджетов. Но если превысить безопасный порог, аккумулятор может взорваться. Поэтому у любой зарядки есть "мозги" — микросхема-контроллер, определяющая, сколько тока-напряжения и в какой момент должна получить батарея. Контроллер интегрирован в материнскую плату смартфона.

"Мощность без контроля неизбежно приведет к перегреву, поэтому современные зарядные не только мощные, но и "умные": взаимодействуют со смартфоном по специальному протоколу, постоянно отслеживая состояние, нагрев и степень заряда аккумулятора, и на основании этих показателей регулируют выходную мощность, изменяя вольтаж и силу тока, — говорит генеральный менеджер федеральной сети магазинов электроники и бытовой техники "Позитроника" Алексей Грибовский. — Наибольшую мощность блок питания выдает при почти полностью разряженном аккумуляторе, поэтому разработчики стандартов быстрой зарядки в основном оценивают эффективность по времени заряда первых 50 процентов батареи".

Но пользователю часто удается обойти все защитные барьеры и самого умного смартфона. Человеческий фактор в случае проблем с быстрой зарядкой — основной.

"Одна из главных причин ускоренной деградации батареи — когда владелец девайса при использовании быстрой зарядки оставляет телефон в чехле или вовсе убирает на ночь под подушку, что вызывает перегрев и приближает момент отказа батареи, — отмечает Вадим Большаков, руководитель управления разработки компании "Атол". — Да и понимание того, что полностью зарядить телефон можно за час, способствует более активному его использованию и, как следствие, более частой зарядке, что опять же негативно сказывается на батарее. Ключевая опасность быстрой зарядки — снижение срока службы аккумулятора, и, с большой долей вероятности, покупка нового гаджета".

Правила для зарядки смартфона

Большой нагрев, присущий быстрой зарядке, все-таки сокращает и без того конечный ресурс литийионной батареи. И если раньше она деградировала за 1,5-2 года, то при регулярной быстрой зарядке емкость может упасть намного раньше.

"Быстрая зарядка подразумевает более короткие циклы и больший нагрев, что негативно влияет на аккумулятор, — указывает руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин. — Согласно исследованиям, зарядка на 40 ватт снижает емкость аккумулятора на 30 процентов за тот же промежуток времени, в течение которого зарядка 15 ватт снизила бы емкость на десять процентов".

Чтобы хоть как-то компенсировать неизбежные потери, разработчики придерживаются хитрого алгоритма. Процесс разделен на два этапа. На первом смартфон получает максимальную мощность за минимальное время. Например, одна из моделей Oppo зарядится на 40 процентов за десять минут. А вот последние 30-40 процентов в любых быстрых зарядках самые долгие, на них уходит даже больше времени.

Но можно и самостоятельно продлить жизнь аккумулятора смартфона, придерживаясь очень простых правил. Например, не допускать разряда ниже десяти процентов — литийионные и литий-полимерные батареи плохо переносят глубокий разряд, из-за него падает ресурс аккумулятора.

Второе правило даже важнее первого, особенно для быстрой зарядки — пользуйтесь только оригинальным ЗУ или качественными аналогами. Можно избежать многих проблем с аккумулятором, если не втыкать смартфон в непонятный блок питания, купленный за 200 рублей в подземном переходе.

Как не любит аккумулятор разрядку в "ноль", так он не поблагодарит вас и за долгое подключение к сети на ста процентах. Вообще, считается, что для достижения максимального ресурса стоит заряжать аккумулятор не выше 80 процентов.

Литийионные батареи не переносят экстремальные температуры. Недаром во время разговора зимой они садятся быстрее.

Проблемы могут возникнуть и из-за нетерпеливости пользователя. Например, когда он запускает игру на смартфоне, который находится на быстрой зарядке. В такой момент устройство испытывает двойную нагрузку.