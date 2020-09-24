Россиянам назвали плюсы кнопочных телефонов

Кнопочные телефоны, несмотря на их неказистый вид по сравнению со смартфонами, в последнее время пользуются устойчивой популярностью. Они дольше новых гаджетов держат заряд батареи и имеют более устойчивую связь, рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.

"Такие аппараты имеют ряд преимуществ перед смартфонами: дольше держат заряд батареи, их не нужно заряжать каждый день, они более устойчивы к перепадам температуры, часто имеют хороший сигнал в районах, где может пропадать связь", — считает эксперт.

Люди часто покупают их в качестве запасного телефона, который можно взять с собой на природу.