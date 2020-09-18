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Эксперт рассказал, когда на самом деле устаревает смартфон 

РИА Новости и ещё 1 18 минут назад
Когда на самом деле устаревает смартфон
Фото: CC0 / TeroVesalainen /
Любой смартфон начинает устаревать уже после первого года использования. Это связано с его физическим и моральным износом, рассказал агентству "Прайм" директор информационно-аналитического агентства Telecomdaily Денис Кусков.

"Задуматься о приобретении нового телефона стоит, когда начинают появляться какие-либо проблемы с аккумулятором. Люди, которые активно пользуются смартфоном, уже по прошествии года видят, что батарея меньше держит зарядку или начинает нагреваться", — объясняет он.

При этом замена батареи поможет только в краткосрочной перспективе.
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Гаджеты , Общество , Денис Кусков
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