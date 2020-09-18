Когда на самом деле устаревает смартфон

Любой смартфон начинает устаревать уже после первого года использования. Это связано с его физическим и моральным износом, рассказал агентству "Прайм" директор информационно-аналитического агентства Telecomdaily Денис Кусков.
"Задуматься о приобретении нового телефона стоит, когда начинают появляться какие-либо проблемы с аккумулятором. Люди, которые активно пользуются смартфоном, уже по прошествии года видят, что батарея меньше держит зарядку или начинает нагреваться", — объясняет он.
При этом замена батареи поможет только в краткосрочной перспективе.