Названы самые защищенные от прослушки телефоны

В настоящее время можно прослушать разговоры человека на любом телефоне, однако некоторые из гаджетов больше защищены от рассекречивания данных. Об этом агентству "Прайм" сказал эксперт лаборатории практического анализа защищенности компании "Инфосистемы Джет" Дмитрий Курамин.

Он объяснил, что многие мобильные устройства до сих пор подвержены прослушке из-за различий в технических возможностях операторов связи. По его словам, разговоры людей, у которых на телефоне мобильная сеть использует шифрование стандарта А5/3 и технологии VoLTE, труднее прослушать.

"При наличии специализированного оборудования, которое при желании может приобрести любой, получение смыслового содержания разговора может происходить практически в режиме реального времени", — отметил эксперт.

Притом прослушать телефоны можно на нескольких уровнях. Первый — с помощью различных программных закладок и троянов, второй — во время специальных атак злоумышленников на телефоны. Кроме того, на уровне сетевой инфраструктуры мобильного оператора у пользователя нет возможности обеспечить целостность и сохранность своих данных.