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Названы лучшие процессоры для игрового компьютера 

Lenta.ru 45 минут назад
Названы лучшие процессоры для игрового компьютера
Фото: globallookpress.com
Журналисты издания PC Gamer назвали Intel Core i7 10700K самым оптимальным процессором для игрового ПК. Об этом и других компонентах для геймерского компьютера сообщается на сайте издания.
Чип от Intel 10-го поколения, имеющий восемь ядер и базовую частоту 3800 мегагерц, был назван лучшим игровым процессором на данный момент. В описании продукта говорится, что устройство отличается отличной производительностью даже без дополнительного апгрейда, однако является очень перспективным для разгона. Процессор Intel Core i9 10900K был отмечен специалистами в качестве топовой модели серии Comet Lake и самого быстрого игрового чипа на рынке. Десятиядерный флагман достигает частоты 5300 мегагерц.
На третьем месте в рейтинге оказался AMD Ryzen 9 3900X, который журналисты назвали самым мощным чипом AMD. Модель имеет качественный кулер в комплекте и отлично подходит, в том числе, для неигровых задач. Более бюджетным вариантом является AND Ryzen 7 3700X, который специалисты охарактеризовали как продукт с оптимальным соотношением цены и качества.
В топ-5 рейтинга попал Intel Core i5 9400F — по словам экспертов, отличный бюджетный процессор, который не поддерживает функции разгона, но отличается высоким уровнем производительности для своей стоимости. Также в описании говорится, что модель имеет кулер в комплекте.
В аннотации к рейтингу журналисты уточнили, что покупка качественного процессора является приоритетной инвестицией при сборке компьютера. Специалисты посоветовали выбирать чипы с большим количеством ядер и проверять, совместима ли материнская плата ПК с новым процессором.
В начале сентября Intel представила новое поколение процессоров Tiger Lake. Чипы выполнены на 10-нанометровом техпроцессе и имеют встроенную графическую систему Iris Xe. По оценке представителей компании, общая производительность новых процессора по сравнению с чипами Ice Lake 10-го поколения увеличилась на 17-18 процентов.
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Гаджеты , Наука и техника , Intel
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