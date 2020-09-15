Раскрыта стоимость Apple Watch «для бедных»

Вместе с флагманскими Apple Watch Series 6 были представлен и их недорогой вариант — SE. Новинку показали на сентябрьской презентации Apple.

Новинка основана на устаревшем процессоре S5 и в остальном значительно упрощена. В Apple ее представляют, как замену популярным до сих пор Series 3.

Apple подчеркнула, что SE будут хороши для детей и пожилых. За устройство попросят 280 долларов.

К слову, ни Apple Watch Series 6, ни SE не получат в комплекте поставки USB-зарядки. В компании такое непопулярное решение объяснили заботой об экологии, а пользователям придется докупать ЗУ за отдельные деньги.