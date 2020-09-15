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Apple Watch «для бедных» стоит 280 долларов 

РИА Новости и ещё 35 1 час назад
Раскрыта стоимость Apple Watch «для бедных»
Фото: РИА Новости
Вместе с флагманскими Apple Watch Series 6 были представлен и их недорогой вариант — SE. Новинку показали на сентябрьской презентации Apple.
Новинка основана на устаревшем процессоре S5 и в остальном значительно упрощена. В Apple ее представляют, как замену популярным до сих пор Series 3.
Apple подчеркнула, что SE будут хороши для детей и пожилых. За устройство попросят 280 долларов.
К слову, ни Apple Watch Series 6, ни SE не получат в комплекте поставки USB-зарядки. В компании такое непопулярное решение объяснили заботой об экологии, а пользователям придется докупать ЗУ за отдельные деньги.
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Гаджеты , Наука и техника , Apple
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