Какие настройки в смартфоне не стоит трогать

Операционный директор Gamesup42 Ольга Тимофеева
рассказала, что не стоит трогать вообще настройки SIM-карты. В результате неосторожных действий можно остаться без Интернета или потерять Сеть, тогда вернуть смартфон к заводским настройкам без участия специалиста будет достаточно сложно.
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— Нужно очень аккуратно действовать с подписками или платными услугами — не стоит пытаться их отключить, если они встроены в меню SIM-карты оператором. Также не стоит использовать режим разработчика для самостоятельных внесений изменений в функционал смартфона, — порекомендовала эксперт.
Она отметила, что этот режим создан для тонкой настройки устройств, которую делают на производстве. Что-либо изменив, пользователь получит гаджет, который будет работать со сбоями или не работать совсем.
По словам Тимофеевой, к настройке приложений тоже следует относиться серьезно. Если убрать какие-либо разрешения для приложений, то некоторые программы могут перестать работать или будут функционировать некорректно.
Она посоветовала при проблемах в настройках смартфона обращаться к специалистам в дилерский центр компании-производителя.
Эксперт добавила, что в этом вопросе действует тот же принцип, что и с автомобилями: лучше отправить свое транспортное средство в специализированный и сертифицированный дилерский центр, где работают различные специалисты узких специальностей, чем в ремонтную мастерскую, где ремонтируют все машины, передает агентство Прайм.