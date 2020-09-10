Какие настройки в смартфоне не стоит трогать

Операционный директор Gamesup42 Ольга Тимофеева рассказала, что не стоит трогать вообще настройки SIM-карты. В результате неосторожных действий можно остаться без Интернета или потерять Сеть, тогда вернуть смартфон к заводским настройкам без участия специалиста будет достаточно сложно.

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— Нужно очень аккуратно действовать с подписками или платными услугами — не стоит пытаться их отключить, если они встроены в меню SIM-карты оператором. Также не стоит использовать режим разработчика для самостоятельных внесений изменений в функционал смартфона, — порекомендовала эксперт.

Она отметила, что этот режим создан для тонкой настройки устройств, которую делают на производстве. Что-либо изменив, пользователь получит гаджет, который будет работать со сбоями или не работать совсем.

По словам Тимофеевой, к настройке приложений тоже следует относиться серьезно. Если убрать какие-либо разрешения для приложений, то некоторые программы могут перестать работать или будут функционировать некорректно.

Она посоветовала при проблемах в настройках смартфона обращаться к специалистам в дилерский центр компании-производителя.