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iPhone 11 стал самым продаваемым смартфоном во время пандемии 

News.ru и ещё 4 19 минут назад
iPhone 11 стал самым продаваемым смартфоном
Фото: Valentin Wolf/http://imagebroker.com/#/search/GlobalLokkPress
Британская исследовательская компания Omdia провела исследование и выяснила, что за первое полугодие 2020 года самым продаваемым смартфоном стал iPhone 11.
Если переходить к цифрам, то в этом году Apple поставила в розничный канал около 37,7 млн iPhone 11. Это на 10,8 млн штук больше, чем поставки смартфона iPhone XR в прошлом году, когда он стал самой продаваемой моделью, — привели данные исследования на портале Tng.ru.
Эксперты отметили, что на высокую популярность смартфона повлияли два фактора: то, что он продавался на $50 ниже, чем iPhone XR, и то, что устройство получило значительные улучшения.
В тройку лидеров по продажам также вошли: Samsung Galaxy A51 и Xiaomi Redmi Note 8. Четвёртое место занял смартфон Redmi Note 8 Pro.
Как писал NEWS.ru ранее, эксперты сообщили, что в комплект поставки новых iPhone 12 не будут входить традиционные проводные наушники EarPods. Они также считают, что смартфон будут продавать без адаптера питания, лишь с кабелем USB-C — Lightning. Аналитик Мин-Чи Куо считает, что отказ от проводных наушников в комплекте поможет увеличить спрос на беспроводные AirPods, которые продаются отдельно.
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Комментарии
Гаджеты , Наука и техника , Человек года , Apple
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