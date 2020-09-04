iPhone 11 стал самым продаваемым смартфоном

Британская исследовательская компания Omdia провела исследование и выяснила, что за первое полугодие 2020 года самым продаваемым смартфоном стал iPhone 11.

Если переходить к цифрам, то в этом году Apple поставила в розничный канал около 37,7 млн iPhone 11. Это на 10,8 млн штук больше, чем поставки смартфона iPhone XR в прошлом году, когда он стал самой продаваемой моделью, — привели данные исследования на портале Tng.ru.

Эксперты отметили, что на высокую популярность смартфона повлияли два фактора: то, что он продавался на $50 ниже, чем iPhone XR, и то, что устройство получило значительные улучшения.

В тройку лидеров по продажам также вошли: Samsung Galaxy A51 и Xiaomi Redmi Note 8. Четвёртое место занял смартфон Redmi Note 8 Pro.

Как писал NEWS.ru ранее, эксперты сообщили, что в комплект поставки новых iPhone 12 не будут входить традиционные проводные наушники EarPods. Они также считают, что смартфон будут продавать без адаптера питания, лишь с кабелем USB-C — Lightning. Аналитик Мин-Чи Куо считает, что отказ от проводных наушников в комплекте поможет увеличить спрос на беспроводные AirPods, которые продаются отдельно.