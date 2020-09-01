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Смартфон Xiaomi «выжил» после падения с восьмого этажа 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Смартфон Xiaomi «выжил» после падения с 8 этажа
Фото: Lei Jun
Смартфон Xiaomi Redmi Note 8 сохранил работоспособность после падения из окна многоэтажного дома. Об этой истории в своем блоге в Weibo написал руководитель Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun), сообщает GizmoChina.
Основатель китайской корпорации пересказал историю одного из пользователей смартфонов Xiaomi, который случайно выронил свой девайс из окна. Redmi Note 8 пролетел восемь этажей и упал в бассейн, расположенный под окнами здания. В результате падения устройство получило физические повреждения, однако продолжило работать.
Судя по опубликованным Леем Цзюнем фотографиям, корпус телефона изогнулся, а на его задней панели появились трещины. Так как девайс оказался в воде, жидкость проникла под защитное стекло камеры. Дисплей аппарата получил несколько крупных трещин, однако сохранил целостность. Владелец смартфона заметил, что несмотря на падение аппарат «выжил», то есть тачскрин и основные функции устройства работали.
В своем сообщении Лэй Цзюнь заявил, что Redmi Note 8 является очень качественным смартфоном. Он подчеркнул, что дисплей аппарата остался на месте, хоть и получил повреждения, из-за прозрачного клея, с помощью которого он крепится к корпусу. Redmi Note 8 был представлен в октябре 2019 года, устройство имеет 6,3-дюймовый IPS-экран и камеру с четырьмя объективами.
По оценке специалистов, бюджетные аппараты Redmi являются одними из самых популярных на рынке. В частности, по данным за апрель 2020 года, Xiaomi Redmi Note 8 и Redmi 8 оказались самыми востребованными смартфонами на рынке Индии.
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