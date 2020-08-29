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Характеристики нового iPhone утекли в Сеть 

News.ru и ещё 1 3 часа назад
Характеристики нового iPhone утекли в Сеть
Фото: News.ru
Полные характеристики нового смартфона iPhone 12 Pro Max появились в Интернете. Проверить эту информацию невозможно до презентации устройства.
Фотографии со сравнением спецификаций iPhone 11 Pro и iPhone 12 Pro Max разместил в Twitter пользователь Leaks («Сливы»).
Среди ожидаемых изменений новый процессор A14 Bionic и улучшение батареи: она будет работать на два часа дольше. Камера получит разрешение 16 Мп вместо 12 Мп, а диагональ дисплея вырастет с 5,8 дюйма до 6,7 дюйма.
Цена в США, если верить изображениям, начнётся от $1100 (около 82 тысяч рублей), что соотносится с данными аналитика Komiya, опубликованными ранее.
Как писал NEWS.ru, высокие затраты на 5G-компоненты нового iPhone 12 будут скомпенсированы ценами на другие комплектующие. Apple стремится сократить расходы на внедрение технологии 5G в новую линейку iPhone 12. Отмечается, что это будет сделано, в частности, за счёт платы аккумулятора, размер которой будет уменьшен.
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Гаджеты , Apple
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