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Эксперт рассказал, какие экраны смартфонов вредны для человека 

РИА Новости и ещё 1 32 минуты назад
Какие экраны смартфонов вредны для человека
Фото: Pixabay License/Pexels
В большинстве современных смартфонах используются экраны, выполненные по технологии органических светодиодов — OLED. По результатам многих исследований, из-за особенностей регулировки яркости OLED-экранов, примерно у 10% людей при их использовании начинает болеть голова, появляется усталость, сухость в глазах, рассказал агентству "Прайм" эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко.

"Фактически, яркость на OLED-экранах всегда равна 100%, а когда пользователь снижает ее (делается это чаще всего за счет широтно-импульсной модуляции), экран начинает мерцать с определенной частотой, соответствующей тому или иному уровню яркости подсветки. Чем ниже яркость — тем более выражена пульсация экрана и тем больше могут уставать глаза. Само мерцание экрана не видно человеческому глазу, но его можно увидеть, если навести на него камеру другого смартфона", — объясняет эксперт.

В том случае, если вы заметили, что глаза устают от OLED-экрана, можно попробовать использовать его на яркости, близкой к максимальной — мерцания будет меньше, но яркость для помещения может быть избыточной.
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Гаджеты , Наука и техника , Владимир Гриценко
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