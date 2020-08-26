Дорогу молодым: Apple откажется от двух моделей iPhone

Apple снимет с продажи две популярные модели iPhone сразу после презентации новой линейки этой осенью, сообщил инсайдер. Если информация окажется верной, то из магазинов исчезнут iPhone XR и iPhone 11 Pro. Между тем, в сети появилась дополнительные сведения о новом флагмане бренда — iPhone 12 Pro Max, релиз которого должен состояться в течение пары ближайших месяцев.

Сразу после презентации новой линейки iPhone 12 компания Apple намерена снять с производства две модели своих смартфонов, а именно iPhone XR и iPhone 11 Pro, сообщает Tech Radar со ссылкой на инсайдера.

Кроме того, по данным аккаунта @iAppleTimes, после релиза линейки под номером 12 цена на iPhone 11 в официальном магазине будет снижена до $549, что на $150 дешевле изначальной стоимости.

Отказ от выпуска устаревших моделей после презентации новых не является новой практикой для Apple, отмечает издание. Так, во время прошлогоднего мероприятия, на котором был представлен iPhone 11, из магазинов бренда пропали iPhone XS и iPhone XS Max. Еще одним годом ранее был снят с производства iPhone X.

Учитывая, что весной этого года Apple выпустила iPhone SE (2020), который значительно превосходит бюджетный iPhone XR по характеристикам, вероятный отказ от последнего кажется логичным и понятным.

Тем не менее эта информация не подтверждена, поэтому стоит дождаться официального мероприятия компании. Более того, даже после снятия с продажи части моделей их все еще можно найти в магазинах электроники и интернет-площадках, пока не будут распроданы все смартфоны, находящиеся на складах.

Точная дата традиционной осенней презентации Apple пока не была объявлена, но, по предварительным данным, она состоится в октябре текущего года в онлайн-формате, что вызвано продолжающейся пандемией коронавируса. Если верить утечкам, то «яблоко» представит сразу четыре новых модели смартфона — iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Названия гаджетов являются условными, так как официальный нейминг станет известен только во время мероприятия.

Наибольший интерес у пользователей вызывает флагманская модель iPhone 12 Pro Max.

Как заявил известный инсайдер Джон Проссер в одном из своих последних видео, в этом смартфоне появится функция автофокуса с помощью технологии LiDAR, а также а также экран с частотой обновления в 120 Гц, что обеспечит более плавное и более «живое» изображение в динамике. Кроме того, флагман позволит записывать видео в формате 4К со 120 FPS.

Также Проссер рассказал об улучшенном режиме ночной съемки и обновленной системе шумоподавления. По слухам, Face ID в iPhone 12 Pro Max будет срабатывать быстрее и эффективнее, так как сможет считывать лицо пользователя с разных углов, в том числе, лежа на столе.

Ожидается, что помимо новых iPhone Apple представит пользователям смарт-часы Apple Watch Series 6, новый iPad, а также беспроводную зарядная станция и маячки AirTag. Кроме того, не исключена презентация обновленных MacBook и MacBook Pro 13 на базе процессоров Apple Silicon, а также планшета iPad Pro и приставки Apple TV.