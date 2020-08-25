Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Эксперт рассказал, что делать со старым смартфоном 

ТК «Звезда» и ещё 4 1 час назад
Назван способ утилизации старых смартфонов
Фото: Daniel Karmann globallookpress
Выброшенный на свалку телефон будет загрязнять окружающую среду.
Устаревший телефон, как и любой продукт промышленности, необходимо утилизировать. Это связано с тем, что гаджет состоит из плохо разлагающихся материалов. Об этом рассказал технический эксперт АНО центр «Независимая экспертиза» Иван Симонов.
Он уточнил, что выброшенный на свалку смартфон будет загрязнять окружающую среду. Поэтому аппарат можно сдать в пункт приема для утилизации или в одной из торговых сетей.

«Помимо заботы о природе, в утилизации есть положительные моменты. Сейчас многие торговые сети начали принимать технику на утилизацию — в обмен на устройство дается скидка на следующую покупку», — пояснил эксперт агентству «Прайм».

Симонов напомнил, что в телефонах есть аккумуляторная батарея, которая содержит очень вредные для окружающей среды вещества. В свою очередь при утилизации, из гаджета извлекают ценные материалы, разбирают его на составляющие, которые отправляют на переработку или повторное использование, уточнил эксперт. По его словам, люди, утилизирующие старые устройства, дают жизнь новым гаджетам.
Видео дня. Лукашенко прилетел в свою резиденцию в Минске с автоматом в руках
ТК «Звезда»: последние новости
Необоснованная критика и популистские заявления: как демократы в США противостоят Трампу в рамках предвыборной кампании Необоснованная критика и популистские заявления: как демократы в США противостоят Трампу в рамках предвыборной кампании Бывший глава МИД Украины озвучил главную проблему страны Бывший глава МИД Украины озвучил главную проблему страны В Госдуме предложили перенести начало учебного года В Госдуме предложили перенести начало учебного года
Комментарии
Гаджеты , Наука и техника , Экология , Иван Симонов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опозоренная невеста борца Сидакова сбежала в Москву
Опозоренная невеста борца Сидакова сбежала в Москву
«Этот м***к лез мне между ног»
«Этот м***к лез мне между ног»
Что стало с «Любовницей №1» Моникой Левински
Что стало с «Любовницей №1» Моникой Левински
Символизм в политике: как мстят лидеры государств?
Символизм в политике: как мстят лидеры государств?
Видео
Задержание криминального авторитета попало на видео
00:34
Задержание криминального авторитета попало на видео
Происшествия
Коля Лукашенко в военной форме взял автомат и попал на видео
00:06
Коля Лукашенко в военной форме взял автомат и попал на видео
Опубликовано видео нокаута в бою Поветкина с Уайтом
00:24
Опубликовано видео нокаута в бою Поветкина с Уайтом
Ефремов покинул суд под крики «Алкаш!» и попал на видео
00:26
Ефремов покинул суд под крики «Алкаш!» и попал на видео
Опубликовано видео лесного пожара в Калифорнии
00:38
Опубликовано видео лесного пожара в Калифорнии
Появилось видео cтрельбы расчетов РСЗО «Торнадо-Г»
00:18
Появилось видео cтрельбы расчетов РСЗО «Торнадо-Г»
Армия
Опубликовано видео с конкурса «Миссис Россия 2020»
01:08
Опубликовано видео с конкурса «Миссис Россия 2020»
Шоу-бизнес
Из праха Легкоступовой предложили сделать украшения
00:16
Из праха Легкоступовой предложили сделать украшения
Шоу-бизнес Статьи
Адвокат рассказала о состоянии Навального
00:42
Адвокат рассказала о состоянии Навального
Политика
Названо имя адвоката Ефремова
04:56
Названо имя адвоката Ефремова
Общество Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение