Разработчики игр не боятся блокировки Unreal Engine

Двадцать восьмого августа Apple должна забанить аккаунты Epic на iOS и macOS. Тим Суини уверяет, что это ударит по движку Unreal Engine и разрабатываемым на нем играм. Мы решили уточнить у причастных к делу, так ли это на самом деле.

Евгений Колпаков , разработчик в Sometimes You Мне кажется очень маловероятным вариант развития событий, где Apple заблокируют сам движок Unreal Engine на своей платформе. Все-таки, тысячи разработчиков, которые его используют в своих играх, не нарушали правила магазина со своей стороны, а это будет буквально нож в спину для их проектов. Подобный шаг нанесет серьезный удар по репутации Apple, и вряд ли они хотят его получить. Плюс к тому, это дало бы лишний плюсик Android'у, где Unreal Engine так сильно не прессуют.

Но вообще претензии со стороны Epic в этой ситуации выглядят достаточно странно. Apple вполне заслуживают свой процент за поддержку платформы, а если Epic'и хотят как изменить ситуацию — пусть попробуют сделать Epic Phone на собственной платформе, раскрутить его на весь мир и там уже поставить нулевой процент на платежи в приложениях для всех. Тогда разработчики только спасибо скажут!

Игорь Поспешный и Иван Титов , организаторы Indie Cup В условиях, когда работа над игрой длится годы, не стоит принимать поспешные решения на основе сиюминутных новостей. Последнее, что нужно Epic Games — это потерять своих клиентов (Apple, кстати, тоже). Потому пока корпорации играют мускулами друг перед другом, мы бы посоветовали спокойно продолжать работать над своим проектом. И читать официальные новости Unreal Engine. В случае чего, там вам подскажут что делать.

Apple может усложнить жизнь разработчикам, пользующимся Unreal Engine, но совсем запретить с ней работать не выйдет. После того как приложение стороннего разработчика уже собрано и отправлено в аппстор, даже Apple не будет разбираться, какой именно движок используется в игре.

Да, Apple может заблокировать запуск на компьютерах с MacOS программы Unreal Studio, которую используют разработчики игр. Только разработчики все равно придумают как ее запустить, но жизнь усложнится.

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