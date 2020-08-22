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Эксперт рассказал, как обезопасить телефон ребенка от мошенников 

Прайм и ещё 2 1 час назад
Найден способ защитить телефон ребенка от мошенников
Фото: ТАСС
Обезопасить смартфон ребенка от злоумышленников можно при помощи предварительной подготовки устройства — нужно настроить сложный или биометрический пароль, отключить возможность бесконтактной оплаты и установить защитное антивирусное ПО, рассказал РИА Новости начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов.

"Лучший способ обезопасить телефон ребенка от мошенников — объяснить ему, кому и как можно доверять информацию в целом", — считает эксперт.

По его словам, в первую очередь родителям стоит исключить возможность использования устройства в качестве средства оплаты. "Не следует привязывать платежную информацию к сервисам Google Pay или Apple Pay на постоянной основе, а все платежи лучше проводить родителям самостоятельно. Важно понимать, что пока на устройстве нет доступа к банковским счетам, оно может быть подвержено разве что краже данных, которые едва ли приведут мошенников к хищению денег", — отметил он.

"Если говорить о средствах защиты, то на телефоне должен быть установлен сложный пароль. Рекомендуется использовать биометрические средства доступа, например, по отпечатку пальца или изображению лица. Это позволит предотвратить использование телефона и его сервисов третьими лицами, в том числе возможность совершать звонки и отправлять сообщения от имени ребенка, совершать оплату, в том числе со счета мобильного телефона", — пояснил Сизов.

Помимо этого родителям стоит своевременно установить антивирусное ПО и ограничить возможности по установке приложений на устройство. Так можно будет минимизировать риски доступа к нежелательному контенту, снизить вероятность получения спам-рассылок, возможность установки ПО с вредоносным кодом, в т.ч. средств удаленного управления, советует эксперт.

"В случае привязки телефона к дополнительному счету родителей необходимо минимизировать доступный лимит и остаток на данном счете, а также активировать получение уведомлений и подтверждений совершаемых операций на телефон взрослого. В услугах оператора связи следует деактивировать полностью или существенно ограничить возможность подписок на платный контент и изменение тарифов самого оператора", — добавил он.

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Комментарии
Гаджеты , Наука и техника , Алексей Сизов , Apple , Google , РИА Новости
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