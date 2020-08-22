Найден способ защитить телефон ребенка от мошенников

"Если говорить о средствах защиты, то на телефоне должен быть установлен сложный пароль. Рекомендуется использовать биометрические средства доступа, например, по отпечатку пальца или изображению лица. Это позволит предотвратить использование телефона и его сервисов третьими лицами, в том числе возможность совершать звонки и отправлять сообщения от имени ребенка, совершать оплату, в том числе со счета мобильного телефона", — пояснил Сизов.