В России назвали самую популярную марку смартфона 

Самой популярной маркой смартфона в России по итогам августа стала Xiaomi, в качестве потенциальной покупки ее рассматривала почти треть россиян, сообщили в пресс-службе «Яндекс. Маркета».

«Наиболее популярным производителем смартфонов в августе стал Xiaomi — 28% пользовательских переходов пришлось на предложения устройств этого бренда», — говорится в сообщении.

Четверть пользовательских переходов пришлась на смартфоны марки Samsung, 17% — на Apple

В августе этого года россияне чаще всего интересуются мобильными телефонами стоимостью 21 тыс. рублей, при этом в аналогичном периоде прошлого года они были готовы потратить на покупку около 18 тыс. рублей, посчитали в «Яндекс. Маркете».

Традиционно спрос на мобильные телефоны начинает расти с сентября, отметили в сервисе. Так, за первую неделю месяца в прошлом году спрос на категорию вырос на 22%, посчитали в «Яндекс. Маркете».

Как отмечают эксперты, с началом учебного года россияне чаще интересуются покупкой мобильных телефонов, поскольку гаджеты нужны их детям для учебы.