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В России назвали самую популярную марку смартфона 

Rambler News Service 2 часа назад
В России назвали самую популярную марку смартфона
Фото: depositphotos.com
Самой популярной маркой смартфона в России по итогам августа стала Xiaomi, в качестве потенциальной покупки ее рассматривала почти треть россиян, сообщили в пресс-службе «Яндекс. Маркета».

«Наиболее популярным производителем смартфонов в августе стал Xiaomi — 28% пользовательских переходов пришлось на предложения устройств этого бренда», — говорится в сообщении.

Четверть пользовательских переходов пришлась на смартфоны марки Samsung, 17% — на Apple.
В августе этого года россияне чаще всего интересуются мобильными телефонами стоимостью 21 тыс. рублей, при этом в аналогичном периоде прошлого года они были готовы потратить на покупку около 18 тыс. рублей, посчитали в «Яндекс. Маркете».
Традиционно спрос на мобильные телефоны начинает расти с сентября, отметили в сервисе. Так, за первую неделю месяца в прошлом году спрос на категорию вырос на 22%, посчитали в «Яндекс. Маркете».
Как отмечают эксперты, с началом учебного года россияне чаще интересуются покупкой мобильных телефонов, поскольку гаджеты нужны их детям для учебы.
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Гаджеты , Наука и техника , Apple
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