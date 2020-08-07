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Эксперт рассказала, как спасти упавший в воду смартфон 

РИА Новости и ещё 1 9 минут назад
Как спасти упавший в воду смартфон
Фото: Pixabay License/Pexels
Большинство современных людей неразлучны со своими смартфонами и берут их с собой практически повсюду — на прогулки в парках, в отпуск к морю. О том, что делать, если устройство упало в воду и не подает признаков жизни, рассказала РИА Новости директор по стратегическим коммуникациям АНО "Цифровые платформы" Александра Гаврилова.

"Есть несколько вариантов, как минимизировать последствия, если ваш телефон утонул. Во-первых, современные телефоны водостойкие и, если вы его быстро вытащили, возможно, он будет невредим. Но на всякий случай какое-то время не используйте его и включите через день", — советует она.

Если телефон не водостойкий и не подает признаков жизни, не стоит пытаться его включить, нажимать кнопки и трясти его. "Это может привести к выходу из строя системной платы или отдельных частей. Некоторые элементы в телефоне заменить невозможно, поэтому так легко остаться без телефона", — пояснила Гаврилова.

"Не пробуйте его сушить самостоятельно: это может повредить детали. В ближайшей мастерской наверняка смогут разобрать аппарат, проверить и в нужных местах просушить, и все это не очень дорого. Выбрав такой путь вы избежите замены дорогостоящих деталей или покупки нового аппарата", — рекомендовала специалист.

"Ну и главное, если вы потеряли связь, а она вам нужна, SIM-карта восстанавливается быстро и, как правило, бесплатно, а телефон можно одолжить у друзей или коллег на работе. Также временно можно приобрести самый дешевый телефон. Сегодня они могут стоить до тысячи рублей", — добавила она.
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Гаджеты , Общество , Александра Гаврилова , РИА Новости
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