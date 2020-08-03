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Эксперт рассказал об ошибках при зарядке смартфона 

News.ru и ещё 2 7 минут назад
Раскрыты ошибки при зарядке смартфона
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Исследования подтверждают, что зарядка смартфона до 100% и его полная разрядка до 0% сокращает срок службы аккумулятора. Об этом рассказал эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко.
По его словам, значительная потеря ёмкости аккумулятора возможна уже после 300-500 циклов полной разрядки/зарядки, сообщает «Прайм». Агентство отмечает, что для эффективности аккумулятора важно использование его в диапазоне от 40% до 80%. При подобном режиме общая ёмкость аккумулятора намного дольше станет оставаться неизменной.

Производители в первую очередь советуют избегать полного разряда аккумулятора и по возможности реже держать устройство заряженным на 100%, — подчеркнул Гриценко.

Ранее NEWS.ru сообщал, что доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев заявил: смартфон всегда следует класть экраном вниз. По его словам, в этом случае выпирающая на некоторых моделях телефонов камера меньше поцарапается, а дисплей будет меньше нагреваться. Такое простое действие позволит продлить срок службы телефона, отметил эксперт.
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Комментарии 1
Гаджеты , Наука и техника , Александр Тимофеев , Владимир Гриценко
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