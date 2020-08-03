Раскрыты ошибки при зарядке смартфона

Исследования подтверждают, что зарядка смартфона до 100% и его полная разрядка до 0% сокращает срок службы аккумулятора. Об этом рассказал эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко

По его словам, значительная потеря ёмкости аккумулятора возможна уже после 300-500 циклов полной разрядки/зарядки, сообщает «Прайм». Агентство отмечает, что для эффективности аккумулятора важно использование его в диапазоне от 40% до 80%. При подобном режиме общая ёмкость аккумулятора намного дольше станет оставаться неизменной.

Производители в первую очередь советуют избегать полного разряда аккумулятора и по возможности реже держать устройство заряженным на 100%, — подчеркнул Гриценко.