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Названа стоимость новых iPhone в России 

Свободная пресса 1 час назад
Названа стоимость новых iPhone в России
Фото: Reuters
Появились сведения о том, сколько будут стоить новые девайсы от Apple в РФ. Речь идет о линейке iPhone 12, которые должны появиться на рынке осенью 2020 года.

«Сейчас пока непонятна основная ценовая характеристика новых моделей, но я думаю, что ее можно рассматривать в пределах максимальной стоимости iPhone, которые сейчас есть, и плюс 10-15% к их стоимости», — цитирует генерального директора Telecom Daily Дениса Кускова агентство «Прайм».

Предполагается, что самый простой iPhone 12 с 64 Гб памяти и поддержкой 5G, обойдется покупателям в 699 долларов, а самый дорогой iPhone 12 Pro Max с 512 Гб памяти — в 1449 долларов.
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Гаджеты , Наука и техника , Денис Кусков , Apple
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