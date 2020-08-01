Названа стоимость новых iPhone в России 

Появились сведения о том, сколько будут стоить новые девайсы от Apple в РФ. Речь идет о линейке iPhone 12, которые должны появиться на рынке осенью 2020 года.
«Сейчас пока непонятна основная ценовая характеристика новых моделей, но я думаю, что ее можно рассматривать в пределах максимальной стоимости iPhone, которые сейчас есть, и плюс 10-15% к их стоимости», — цитирует генерального директора Telecom Daily Дениса Кускова агентство «Прайм».
Предполагается, что самый простой iPhone 12 с 64 Гб памяти и поддержкой 5G, обойдется покупателям в 699 долларов, а самый дорогой iPhone 12 Pro Max с 512 Гб памяти — в 1449 долларов.