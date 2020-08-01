Названа стоимость новых iPhone в России 

«Сейчас пока непонятна основная ценовая характеристика новых моделей, но я думаю, что ее можно рассматривать в пределах максимальной стоимости iPhone, которые сейчас есть, и плюс 10-15% к их стоимости», — цитирует генерального директора Telecom Daily Дениса Кускова агентство «Прайм».