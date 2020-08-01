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Эксперт рассказал, почему телефон может терять сеть 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
Названа причина потери сети телефоном
Фото: РИА Новости
Телефон может терять сеть из-за того, что вы давно не обновляли сим-карту, или вы находитесь в пространстве с плохой связью, или, возможно, вышел из строя модуль связи. Об этом рассказал агентству «Прайм» гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.
Существуют три самые популярные причины, по которым телефон может терять связь, первая из них — у вас старая и изношенная SIM-карта. Этот физический носитель информации стоит обновлять раз в два года, добавил он.
Кроме того, возможно, вы находитесь в пространстве с плохой связью — это может быть не только подвал, но и здание с широкими стенами, или же вы находитесь далеко между ретрансляторами. Любые другие временные внешние радио-аномалии также приводят к потере связи.
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Гаджеты , Наука и техника , Арсений Щельцин
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