Apple перенесла выпуск новых iPhone 

Компания Apple планирует выпустить новую линейку iPhone в этом году несколько позже обычного. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на главного финансового директора Apple Inc. Луку Маэстри.

По его словам, если в прошлом году новые модели поступили на рынок в конце сентября, то сейчас стоит ожидать выхода iPhone на несколько недель позже. Таким образом, ожидается, что новые модели появятся лишь в октябре. В компании не стали комментировать причину переноса сроков выпуска последних iPhone.

Ранее появились сообщения о том, что презентация iPhone 12 состоится 8 сентября. По информации блогера iHacktu, на мероприятии в начале сентября Apple представит линейку смартфонов iPhone, новые поколения Apple Watch и iPad. Также iHacktu блогер, что компания выпустит беспроводную зарядную станцию AirPower.