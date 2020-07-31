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Apple перенесла выпуск новых iPhone 

Lenta.ru и ещё 15 2 часа назад
Apple перенесла выпуск новых iPhone
Фото: Reuters
Компания Apple планирует выпустить новую линейку iPhone в этом году несколько позже обычного. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на главного финансового директора Apple Inc. Луку Маэстри.
По его словам, если в прошлом году новые модели поступили на рынок в конце сентября, то сейчас стоит ожидать выхода iPhone на несколько недель позже. Таким образом, ожидается, что новые модели появятся лишь в октябре. В компании не стали комментировать причину переноса сроков выпуска последних iPhone.
Ранее появились сообщения о том, что презентация iPhone 12 состоится 8 сентября. По информации блогера iHacktu, на мероприятии в начале сентября Apple представит линейку смартфонов iPhone, новые поколения Apple Watch и iPad. Также iHacktu блогер, что компания выпустит беспроводную зарядную станцию AirPower.
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Гаджеты , Наука и техника , Эпидемия , Эпидемия коронавируса , Apple , Bloomberg
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