Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дуров назвал 7 причин для беспокойства владельцев iPhone 

Ura.Ru и ещё 13 20 минут назад
Названы причины для беспокойства владельцев iPhone
Фото: © URA.RU
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров предупредил владельцев iPhone о том, они не должны оставаться безразличны к политике компании Apple, положения которой обязывают разработчиков приложений для AppStore платить комиссию в размере 30%. В Telegram-канале Дуров сообщил, что Apple тратит на поддержку App Store только незначительную часть средств, которые получает.
Дуров предупреждает владельцев iPhone о том, что переплатив «на несколько сотен долларов больше» чем реальная себестоимость смартфонов, им приходится платить дополнительный налог за каждое приложение. Кроме того, создатель Telegram указывает, что Apple цензурирует приложения в App Store, чтобы обеспечить себе полный контроль. При этом, по его словам, от пользователей скрывается часть контента, а разработчикам приложений запрещено об этом рассказывать. Дуров уверен, что пользователи Apple-аккаунтов платят своей личной информацией за жадность корпорации, потому что действия владельцев iPhone можно отслеживать через их учетную запись, а конечная цель компании — «продавить налог в 30 процентов».
Дуров также отмечает, что владельцы iPhone получают новые версии приложений с задержкой. В этом он винит модераторов Apple, которые откладывают одобрение обновлений «без видимых причин». Он также указывает, что пользователи ограничиваются в выборе приложений. Например, без «налога» Apple большое количество приложений могли быть прибыльными, однако вместо этого некоторые из них либо обанкротились, либо «так и не появились».
Создатель мессенджера Telegram сетует, что разработчикам приложений приходится показывать рекламу пользователям, чтобы покрыть расходы. «Политика Apple экономически подталкивает всю интернет-индустрию к продаже данных и внимания пользователей вместо использования других, более приемлемых с точки зрения защиты конфиденциальности бизнес-моделей», — отмечает Дуров. Он считает, что миллиарды пылятся на офшорных счетах Apple, в то время как отдавшие эти деньги авторы приложений пытаются изыскать ресурсы для совершенствования своих разработок.
Видео дня. Российский сериал обвинили в пропаганде ЛГБТ и феминизма
Ura.Ru: последние новости
Дегтярев пригрозил чиновникам из команды Фургала увольнениями Дегтярев пригрозил чиновникам из команды Фургала увольнениями Венедиктов назвал имя возможного преемника Путина Венедиктов назвал имя возможного преемника Путина Явка в Свердловской области обвалилась из-за погоды. Как голосуют по поправкам в Конституцию в дождь Явка в Свердловской области обвалилась из-за погоды. Как голосуют по поправкам в Конституцию в дождь
Комментарии
Гаджеты , Интернет , Наука и техника , Павел Дуров , Apple
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Их ничем не остановить»: в Японии оценили парад в день…
«Их ничем не остановить»: в Японии оценили парад в день…
Галустян обанкротился
Галустян обанкротился
Соперница Лукашенко сказала, чей Крым
Соперница Лукашенко сказала, чей Крым
«Сама природа воюет против российского оружия»
«Сама природа воюет против российского оружия»
Видео
Лебедь попытался раздеть покормившую его россиянку и попал на видео
00:20
Лебедь попытался раздеть покормившую его россиянку и попал на видео
Последствия столкновения двух поездов в Петербурге попали на видео
00:13
Последствия столкновения двух поездов в Петербурге попали на видео
Задержание пьяного водителя без прав попало на видео
01:32
Задержание пьяного водителя без прав попало на видео
Россиянин попытался задушить полицейского и попал на видео
01:21
Россиянин попытался задушить полицейского и попал на видео
Расстрел Ираном макета авианосца показали на видео
00:41
Расстрел Ираном макета авианосца показали на видео
Армия Конфликты
Последствия разрушительного шторма в Крыму попали на видео
03:42
Последствия разрушительного шторма в Крыму попали на видео
Смертельная драка боксера с прохожим попала на видео
01:06
Смертельная драка боксера с прохожим попала на видео
Происшествия Криминал
Стрельба аниматоров в форме полицейских попала на видео
00:30
Стрельба аниматоров в форме полицейских попала на видео
Происшествия
Адвокат Ефремова не удержался от скандального заявления
01:35
Адвокат Ефремова не удержался от скандального заявления
Происшествия
Эксперт заявил о втором «Буке» в деле о крушении MH17
00:34
Эксперт заявил о втором «Буке» в деле о крушении MH17
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение