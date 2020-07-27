Огромная «монобровь»: в сети опубликовали фото iPhone 12

В сети появилась фотография дисплея предполагаемого iPhone 12, который станет самой компактной моделью в будущей линейке. В глаза пользователям соцсетей сразу бросилась большая «монобровь» смартфона — судя по всему, несмотря на распространенные слухи, ее размер останется таким же, как у предыдущих поколений смартфона.

В сентябре 2020 года Apple представит новую линейку iPhone 12, состоящую, по слухам, из четырех гаджетов: двух моделей iPhone 12 с разной диагональю, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Тем временем в сети появилось изображение дисплея предполагаемого iPhone 12 с диагональю 5,4 дюйма.

Несмотря на надежды фанатов, «челка», или «монобровь», в верхней части экрана осталась такого же размера, как и в предыдущем поколении iPhone.

Блогер, опубликовавший фотографию, утверждает, что у самого маленького в линейке iPhone 12 изображение будет занимать практически весь дисплей. Кроме того, он идеально подойдет для использования «одной рукой».

seekdevice.com

Огромная «монобровь» стала одной из самых ненавидимых среди пользователей деталей дизайна iPhone с 2017 года, когда публике впервые был представлен iPhone X. Фанаты были недовольны тем, что вырез мешает им смотреть фотографии или видео, и, кроме того, выглядит «по-уродски». Однако в Apple не только не отказались от «моноброви», но и продолжают добавлять ее во все свои новые устройства. В компании утверждают, что большой вырез является единственным способом разместить на передней поверхности смартфона фронтальную камеру и сканер лица, сохранив при этом достойное соотношение площади экрана к корпусу.

Накануне появилась информация о том, что весной 2021 года Apple выпустит еще один смартфон из линейки iPhone 12.

Если верить инсайдеру, речь идет о бюджетном варианте флагмана, который получит название iPhone 12e.

iPhone 12e — coming March 2021

(Name not confirmed)

— LCD 5.4", 6.1’’

— 4G (LTE)

— FaceID

— A14 Bionic

— 4GB RAM

— Dual 12MP Camera

— 5.4"— 549$, 6.1’’— 649$



— Concept designer: @aaple_lab

— Source: @aaple_lab, @omegaleaks

— Tags: #Leaks #Concept #IPhone12 #AppleTV #TV6 pic.twitter.com/oHK3npVJlS— Apple Lab (@aaple_lab) July 24, 2020 Он будет представлен в двух размерах — 5,4 дюйма и 6,1 дюйма. iPhone 12e получит LCD-дисплей, процессор A14 Bionic, сканер лица FaceID и двойную камеру на 12 МП. Стоимость устройства составит $549 и $649 в зависимости от размера экрана.

На текущий момент самым дешевым гаджетом Apple является iPhone SE (2020), который был представлен в апреле. Его стоимость в России начинается от 39 990 pyб.

В этом году из-за пандемии коронавируса одной из главных интриг традиционного сентябрьского мероприятия Apple стала дата его проведения, а также старт продаж новых устройств.

Зарубежные СМИ утверждают, что компания может не успеть уложиться в свои стандартные сроки из-за нарушений цепочки поставок, вызванных карантином.

Если верить последним слухам, основная презентация «яблока» состоится 8 сентября. На ней будут представлены линейка iPhone 12, смарт-часы Apple Watch Series 6, новый iPad, а также беспроводная зарядная станция и маячки AirTag.

Кроме того, на 27 октября запланирована вторая презентация, на которой ожидается показ новых MacBook и MacBook Pro 13 на базе процессоров Apple Silicon, а также планшета iPad Pro и приставки Apple TV.

По данным инсайдера, предзаказ на iPhone 12 и iPhone 12 Max начнется 2 октября, а старт продаж — 9 октября. Что же касается iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, то предзаказ откроется 16 октября, а старт продаж — 23 октября.