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Раскрыты первые детали iPhone 14 

Lenta.ru 2 часа назад
Раскрыты первые детали iPhone 14
Фото: Macrumors.com
Запланированный на 2022 год iPhone получит перископический телеобъектив. Об этом сообщает издание MacRumors со ссылкой на отчет Мин-Чи Ко (Ming-Chi Kuo).
Инсайдер заявил, что в 2020 и 2021 годах Apple договорится с новыми поставщиками оптического оборудования. Корпорация намерена заключить договоры на поставку с компаниями Sunny Optical и Semco. Последняя обеспечит поставки деталей телеобъективов перископического типа для камер смартфонов.
Ко полагает, что в 2022 году Apple представит первый смартфон с перископической камерой. Предположительно iPhone 14 будет иметь более продвинутый оптический зум, чем в актуальных аппаратах. Вышедший осенью 2019 года iPhone 11 Pro Max имеет тройную камеру с широким, ультрашироким и телескопическим объективами разрешением 12 мегапикселей каждый.
Издание заметило, что технология перископических объективов нашла применение в некоторых флагманских смартфонах на рынке. В частности, подобный объектив имеет Huawei P30 Pro, вышедший в 2019 году.
Ранее стало известно, что запланированный на 2021 год iPhone 13 будет отличаться рекордно тонким корпусом. По словам инсайдеров, это станет возможным благодаря внедрения OLED-матрицы нового типа с интегрированным сенсорным слоем.
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Гаджеты , Наука и техника , Apple
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