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Эксперт рассказал, стоит ли полностью разряжать телефон 

Прайм и ещё 1 1 час назад
Развеяны популярные мифы о зарядке гаджетов
Фото: © РИА Новости. Евгения Новоженина
Полная разрядка телефона актуальна только для калибровки батареи, которая быстро разряжается, но в таком случае у аккумулятора уже начались проблемы и лучше отдать его специалисту, рассказал агентству "Прайм" руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.
"Распространенная информация о том, что срок службы аккумулятора существенно повысится, если вы будете его разряжать до 0% или что работа на ноутбуке со включенным кабелем питания сокращает жизнь аккумулятора — это миф, не имеющий ничего общего с действительностью", — объясняет эксперт.
Дело в том, что в большинстве современных устройств пользовательской техники используются литий-ионные или литий-полимерные аккумуляторы. Они не требуют полного цикла разрядки и зарядки, это было актуально только для старых типов аккумуляторов.
Куканов советует ставить аккумулятор на зарядку в тот момент, когда телефон самостоятельно предупредит владельца о низком уровне энергии (около 10-15%). Также следует использовать только оригинальные зарядные устройства, а не заряжать гаджет китайскими дешевыми аналогами. Кроме того, не рекомендуется оставлять аккумулятор на солнце и в помещениях со слишком высокой или слишком низкой температурой.
"Если вам кажется, что какое-то приложение быстро разряжает ваш телефон, проверьте это через статистику потребляемой энергии телефона в настройках. Также не стоит запускать энергоемкие процессы во время зарядки аккумулятора", — заключает эксперт.
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Гаджеты , Наука и техника , Миф
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