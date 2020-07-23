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Спрос россиян на игровые приставки вырос в четыре раза 

News.ru 1 час назад
Россияне скупили игровые приставки
Фото: News.ru
Пандемия коронавируса оживила рынок игровых приставок, который весной и летом, как правило, переживает спад. Спрос на товары из этой категории вырос во втором квартале 2020 года на 300% по сравнению с показателями прошлого года, следует из данных о продажах «AliExpress Россия».
Лучше всего в этот период продавались консоли от PlayStation, а именно PS Pro 1 Tb GOW + HZD и PS Slim 1 Tb GOW + TLOU + DG, немного от них отстала Xbox One S 1 Tb, передаёт РБК.
Также вырос на 40% спрос и на аксессуары для игр, в частности геймпады. Аналитики отметили растущую популярность геймпада Dualshock 4 Gamepad для приставок PlayStation. Отмечается, что на карантине геймеры активно покупали карты пополнения виртуального счёта PlayStation, по данным экспертов, пользователи всё чаще покупают игры онлайн, а не на носителях.
Эксперты AliExpress считают, что 2020 год станет знаковым для производителей игровых устройств, которые уже анонсировали устройства следующего поколения, рассказали об их характеристиках, а также движутся в сторону digital-контента и отказа от физических носителей.
Как писал NEWS.ru ранее, росгвардейцы будут проходить обучение и тренировки в виртуальной реальности. Партия специальных VR-очков уже доставлена в Пермский военный институт войск Национальной гвардии.
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Гаджеты , Наука и техника
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