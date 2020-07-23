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Старые смартфоны лишатся привычного Android 

ТК «Звезда» и ещё 3 1 час назад
Старые смартфоны лишатся привычного Android
Фото: ТАСС
Устройства связи, имеющие только 512 мегабайт оперативной памяти, не будут получать доступ к мобильным сервисам Google.
Компания Google распространила новые технические требования к смартфонам, в которых говорится, что устройства с менее чем 512 мегабайтами оперативной памяти в одиннадцатой версии Android не получат доступ к мобильным сервисам Google. В их список входят магазин приложений, YouTube, карты и другие сервисы.
В документе также отмечается, что смартфоны с двумя и менее гигабайтами оперативной памяти будут работать не на полновесной версии Android, а на облегченной Android Go.
Любое новое устройство на базе Android 10 уже с конца 2020 года будет в обязательном порядке поставляться с Android Go. В случае, если аппарат был произведен раньше указанного срока, производитель вправе использовать на нем стандартную версию Android.
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Гаджеты , Наука и техника , Google
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