Старые смартфоны лишатся привычного Android 

Устройства связи, имеющие только 512 мегабайт оперативной памяти, не будут получать доступ к мобильным сервисам Google

Компания Google распространила новые технические требования к смартфонам, в которых говорится, что устройства с менее чем 512 мегабайтами оперативной памяти в одиннадцатой версии Android не получат доступ к мобильным сервисам Google. В их список входят магазин приложений, YouTube, карты и другие сервисы.

В документе также отмечается, что смартфоны с двумя и менее гигабайтами оперативной памяти будут работать не на полновесной версии Android, а на облегченной Android Go.

Любое новое устройство на базе Android 10 уже с конца 2020 года будет в обязательном порядке поставляться с Android Go. В случае, если аппарат был произведен раньше указанного срока, производитель вправе использовать на нем стандартную версию Android.