В России создано приложение для соблюдения дистанции

Пермская компания IT-Rev разработала приложение для соблюдения социальной дистанции — оно оповещает владельца смартфона о людях, которые находятся на расстоянии до двух метров, рассказали РИА Новости в компании.

Приложение Human Radar работает по принципу радара, отслеживая в фоновом режиме смартфоны и гаджеты в радиусе до восьми метров.

"В случае контакта с человеком в радиусе до двух метров встроенный счетчик фиксирует ситуацию. В приложении отображаются небезопасные контакты за семь дней и детальная статистика за последние 48 часов с указанием даты и времени контакта", — сообщили в компании.

Основатель IT-Rev Антон Данюшин напомнил, что соблюдение социальной дистанции — важный инструмент в борьбе с распространением коронавируса. Он отметил, что оценить при этом необходимое расстояние на глаз может быть сложно.

"Мы не нашли существующих аналогов, поэтому решили автоматизировать этот процесс, максимально упростив его. И добавили счетчик — он позволит самостоятельно оценить степень риска", — добавил Данюшин.

В течение года в приложение планируется добавить карту контактов, а также функцию семейного контроля с информацией о контактах всех членов семьи.