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Объяснена высокая стоимость складных смартфонов 

Lenta.ru 2 часа назад
Объяснена высокая стоимость складных смартфонов
Фото: Kelly Sullivan / Getty Images
Складные смартфоны являются дорогими из-за новых технологий и низкого уровня конкуренции на рынке. Об этом говорится в отчете издания SamMobile.
По словам журналистов, которые проанализировали рынок складных устройств на примере смартфонов Samsung, ранее эксперты предсказывали удешевление флагманских моделей, однако этого не произошло. Это связано с тем, что в складных аппаратах используются новые технологии и дорогие компоненты, что влияет на себестоимость устройства. Снижение стоимости будет возможным, если производители смартфонов будут больше инвестировать в освоение новых технологий.
Высокая стоимость гаджетов со складным дисплеем также объясняется низким уровнем конкуренции на рынке. Издание заметило, что фактически Samsung занимает главенствующее положение в этом сегменте рынка и может диктовать свои правила.
«Samsung не отступит ни на шаг, пока другие производители не займут уверенные позиции на рынке складных аппаратов», — отметили журналисты.
По словам специалистов, Samsung планировала выпустить доступную версию Galaxy Fold, когда появились слухи, что Huawei представит недорогое складное устройство. Однако когда слухи поутихли, корейская компания отказалась от планов снижать цены на линейку концептуальных устройств.
Ранее блогер Джон Проссер (Jon Prossser) заявил, что Apple работает над первым складным iPhone. Специалист отметил, что прототип тестируемого специалистами аппарата состоит из двух половинок, соединенных шарниром. Проссер не раскрыл примерную дату выхода смартфона на рынок, но подчеркнул, что не сомневается в достоверности утечки.
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Комментарии
Гаджеты , Наука и техника , Apple
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