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Эксперт рассказал, когда в России заработают e-sim карты 

РИА Новости и ещё 2 48 минут назад
Назван срок запуска e-sim карт в России
Фото: © Fotolia / Łukasz Szczepański
Массовая замена обычных сим-карт виртуальными e-sim возможна не раньше, чем государство найдет способ обеспечить идентификацию пользователей и контроль за их действиями, рассказал агентству "Прайм" завлабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова Тимур Садыков.
"Виртуальная сим-карта" — это чип, встраиваемый в гаджеты и позволяющий обходиться без обычной "симки", а также менять оператора без походов в офис. "E-sim не подвержена физическому износу, не требует производства и доставки, а число телефонных номеров, связанных с конкретным аппаратом, не ограничено количеством разъемов в устройстве", — отметил он.
Новинка с 2018 года уже работает в США и ряде стран Европы. В России виртуальные сим-карты предлагались операторами Теле2, "Тинькофф Мобайл" и Easy4. "Большая тройка" российских операторов мобильной связи — "Мегафон", Билайн и МТС — выступала против использования новой технологии, и предложений от них на рынке пока нет.
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Гаджеты , Наука и техника , Технологии , Тимур Садыков , Мегафон , Tele2 , Вымпелком , МТС
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