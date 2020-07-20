В Windows 10 пропало подключение к интернету

Пользователи Windows 10 рассказали о проблемах с интернетом. На жалобы владельцев лицензионных копий ОС обратило внимание издание BetaNews.
Проблема связана с тем, что служба NCSI, предназначенная для проверки работоспособности соединения с интернетом, информирует пользователя о пропаже сигнала и отсутствии подключения. Судя по отзывам обладателей копий операционной системы, неполадки возникли после масштабного обновления Windows 10 2004, развернутого в мае.
Журналисты обратили внимание, что проблема связана не с непосредственно подключением к сети, а с индикацией сетевого статуса. Издание объяснило, что информация об отсутствии подключения к интернету является некорректной, так как во многих случаях интернет-соединение присутствует. BetaNews сделало вывод, что проблема касается ограниченного числа пользователей.
Microsoft
уже отреагировала на неполадки, однако не смогла назвать их причину.
«Мы в курсе этой проблемы, но еще не решили ее», — сообщается на сайте компании.
Эта не первая проблема, которую связывают с обновлением Windows 10 2004. В июне пользователи операционной системы пожаловались на исчезновение настроек принтеров после выключения компьютера. Специалисты Microsoft пообещали, что баг будет исправлен в одном из ближайших обновлений.