В Windows 10 пропало подключение к интернету

Пользователи Windows 10 рассказали о проблемах с интернетом. На жалобы владельцев лицензионных копий ОС обратило внимание издание BetaNews.

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Проблема связана с тем, что служба NCSI, предназначенная для проверки работоспособности соединения с интернетом, информирует пользователя о пропаже сигнала и отсутствии подключения. Судя по отзывам обладателей копий операционной системы, неполадки возникли после масштабного обновления Windows 10 2004, развернутого в мае.

Журналисты обратили внимание, что проблема связана не с непосредственно подключением к сети, а с индикацией сетевого статуса. Издание объяснило, что информация об отсутствии подключения к интернету является некорректной, так как во многих случаях интернет-соединение присутствует. BetaNews сделало вывод, что проблема касается ограниченного числа пользователей.

Microsoft уже отреагировала на неполадки, однако не смогла назвать их причину.

«Мы в курсе этой проблемы, но еще не решили ее», — сообщается на сайте компании.