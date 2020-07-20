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Раскрыт новый флагман Xiaomi 

Lenta.ru и ещё 4 1 час назад
Раскрыт новый флагман Xiaomi
Фото: скриншот страницы AliExpress
Новый смартфон Xiaomi получит необычный дизайн передней панели. Об этом сообщает издание GizChina со ссылкой на китайские интернет-магазины.
Страница смартфона Mi Mix 2020 была замечена на AliExpress и других торговых площадках, но затем ее удалили. Согласно изображениям, аппарат имеет крупный экран без вырезов и с закругленными углами, на правую боковую рамку вынесены двойная фронтальная камера и кнопки регулировки звука. Журналисты уточнили, что ранее не видели устройств с подобным дизайном на рынке.
На задней панели девайса находится камера, вписанная в отцентрованный прямоугольный блок. Предположительно, она будет состоять из четырех объективов, перископического модуля и лазерного дальномера. Издание полагает, что подобный набор камер будет присутствовать в iPhone 12 Pro.
Mi Mix является экспериментальной флагманской линейкой Xiaomi. В мае 2019 года бренд представил последний номерной смартфон серии, получивший название Mi Mix 3 5G. Аппарат вышел в форм-факторе слайдера, получил 6,39-дюймовый экран, чип Snapdragon 855 и двойную камеру разрешением 12 мегапикселей.
Осенью 2019 года Xiaomi выпустила лимитированный флагман Mi Mix Alpha. Экран девайса находится не только на передней панели, но и огибает почти весь корпус. Стоимость концептуального гаджета составила 20 тысяч юаней или около 205 тысяч рублей.
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Гаджеты , Наука и техника
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