Раскрыт новый флагман Xiaomi 

Новый смартфон Xiaomi получит необычный дизайн передней панели. Об этом сообщает издание GizChina со ссылкой на китайские интернет-магазины.

Страница смартфона Mi Mix 2020 была замечена на AliExpress и других торговых площадках, но затем ее удалили. Согласно изображениям, аппарат имеет крупный экран без вырезов и с закругленными углами, на правую боковую рамку вынесены двойная фронтальная камера и кнопки регулировки звука. Журналисты уточнили, что ранее не видели устройств с подобным дизайном на рынке.

На задней панели девайса находится камера, вписанная в отцентрованный прямоугольный блок. Предположительно, она будет состоять из четырех объективов, перископического модуля и лазерного дальномера. Издание полагает, что подобный набор камер будет присутствовать в iPhone 12 Pro.

Mi Mix является экспериментальной флагманской линейкой Xiaomi. В мае 2019 года бренд представил последний номерной смартфон серии, получивший название Mi Mix 3 5G. Аппарат вышел в форм-факторе слайдера, получил 6,39-дюймовый экран, чип Snapdragon 855 и двойную камеру разрешением 12 мегапикселей.

Осенью 2019 года Xiaomi выпустила лимитированный флагман Mi Mix Alpha. Экран девайса находится не только на передней панели, но и огибает почти весь корпус. Стоимость концептуального гаджета составила 20 тысяч юаней или около 205 тысяч рублей.