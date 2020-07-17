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Microsoft снимает с производства Xbox One X и Xbox One S All-Digital 

News.ru и ещё 8 1 час назад
Microsoft снимает с производства Xbox One X
Фото: globallookpress.com
Компания Microsoft объявила о прекращении производства двух консолей текущего поколения — Xbox One X and Xbox One S All-Digital Edition. Решение производителя связано с грядущим релизом Xbox Series X.
«Поскольку мы готовимся вступить в будущее с Xbox Series X, мы идём на закономерный шаг по прекращению производства на Xbox One X и Xbox One S All-Digital Edition», — говорится в заявлении компании.
На полках магазинов теперь останется одна современная консоль — Xbox One S. Xbox One X и Xbox One S All-Digital в последние недели снимали с продажи во многих магазинах. Первое устройство появилось в ноябре 2017 года, второе — в апреле 2019-го.
Прекращение производства также может быть связано с анонсом второй консоли следующего поколения с кодовым названием Lockhart. По слухам, её презентация пройдёт в августе.
В начале месяца Microsoft объявила дату проведения игровой презентации Xbox. Мероприятие пройдёт 23 июля в 19:00 по московскому времени, писал NEWS.ru.
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Гаджеты , Наука и техника , Microsoft
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