Microsoft снимает с производства Xbox One X

Компания Microsoft объявила о прекращении производства двух консолей текущего поколения — Xbox One X and Xbox One S All-Digital Edition. Решение производителя связано с грядущим релизом Xbox Series X.

«Поскольку мы готовимся вступить в будущее с Xbox Series X, мы идём на закономерный шаг по прекращению производства на Xbox One X и Xbox One S All-Digital Edition», — говорится в заявлении компании.

На полках магазинов теперь останется одна современная консоль — Xbox One S. Xbox One X и Xbox One S All-Digital в последние недели снимали с продажи во многих магазинах. Первое устройство появилось в ноябре 2017 года, второе — в апреле 2019-го.

Прекращение производства также может быть связано с анонсом второй консоли следующего поколения с кодовым названием Lockhart. По слухам, её презентация пройдёт в августе.

В начале месяца Microsoft объявила дату проведения игровой презентации Xbox. Мероприятие пройдёт 23 июля в 19:00 по московскому времени, писал NEWS.ru.