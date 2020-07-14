Playstation 5 появилась в Amazon 

У японской игровой консоли Sony PlayStation 5 (PS5) появились странички на немецкой и австралийской версиях магазина американского гиганта Amazon.

Корпорация Sony, которая пока еще не назвала цену новой игровой приставки, ранее заявляла, что гаджет выйдет ближе к завершению осени 2020 года.

Рынок игровых приставок давно ждет новую игровую платформу PlayStation 5.

Уже стали известны параметры начинки приставки, а также дизайн, но стоимость устройства и его точная дата выхода на рынок пока держатся в тайне.

Однако на сайте немецкого подразделения Amazon уже появилась страница PS5, а накануне, 13 июля, такая страница была запущена на Amazon в Австралии.

Представители самого крупного в мире интернет-магазина на этих страницах описали все характеристики приставки, а также аксессуары к ней. При этом дата начала продаж — все еще не указана.

На австралийском Amazon сейчас геймеры могут ознакомиться с данными о геймпаде Dualsense, а также о зарядной установке для пары контроллеров, гарнитуры и других необходимых девайсов к приставке.