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Playstation 5 появилась в Amazon 

Прайм и ещё 1 1 час назад
Playstation 5 появилась в Amazon
Фото: Reuters
У японской игровой консоли Sony PlayStation 5 (PS5) появились странички на немецкой и австралийской версиях магазина американского гиганта Amazon.
Корпорация Sony, которая пока еще не назвала цену новой игровой приставки, ранее заявляла, что гаджет выйдет ближе к завершению осени 2020 года.
Рынок игровых приставок давно ждет новую игровую платформу PlayStation 5.
Уже стали известны параметры начинки приставки, а также дизайн, но стоимость устройства и его точная дата выхода на рынок пока держатся в тайне.
Однако на сайте немецкого подразделения Amazon уже появилась страница PS5, а накануне, 13 июля, такая страница была запущена на Amazon в Австралии.
Представители самого крупного в мире интернет-магазина на этих страницах описали все характеристики приставки, а также аксессуары к ней. При этом дата начала продаж — все еще не указана.
На австралийском Amazon сейчас геймеры могут ознакомиться с данными о геймпаде Dualsense, а также о зарядной установке для пары контроллеров, гарнитуры и других необходимых девайсов к приставке.
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Гаджеты , Наука и техника , Amazon
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