Apple назвала ломающие ноутбуки аксессуары 

Apple предостерегла пользователей от использования шторок для веб-камеры в своих ноутбуках. На соответствующую страницу на сайте компании обратило внимание издание TechRadar.

Производитель компьютеров Mac заявил, что сторонние аксессуары, закрывающие обзор веб-камеры, могут стать причиной поломки матрицы. Закрепленные на камере шторки создают зазор между матрицей и клавиатурой и дополнительное давление на дисплей при закрытии крышки ноутбука. Данная поломка не является гарантийной.

Шторки для веб-камеры обычно используются в качестве дополнительной меры защиты конфиденциальности. Apple назвала альтернативные меры безопасности: например, в компании предложили пользователям проверять по световому индикатору, работает ли веб-камера. Также в настройках ноутбука можно посмотреть, какие программы имеют доступ к камере.

Специалисты компании уточнили, что можно закрывать камеру ноутбука обычным листом бумаги для принтера, который имеет толщину не более 0,1 миллиметра. При этом Apple предупреждает, что использование клеящихся средств нежелательно. В случае, если шторка для веб-камеры необходима, компания рекомендовала снимать ее каждый раз перед закрытием крышки ноутбука.