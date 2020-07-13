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Apple назвала ломающие ноутбуки аксессуары 

Lenta.ru и ещё 2 25 минут назад
Apple назвала ломающие ноутбуки аксессуары
Фото: Reuters
Apple предостерегла пользователей от использования шторок для веб-камеры в своих ноутбуках. На соответствующую страницу на сайте компании обратило внимание издание TechRadar.
Производитель компьютеров Mac заявил, что сторонние аксессуары, закрывающие обзор веб-камеры, могут стать причиной поломки матрицы. Закрепленные на камере шторки создают зазор между матрицей и клавиатурой и дополнительное давление на дисплей при закрытии крышки ноутбука. Данная поломка не является гарантийной.
Шторки для веб-камеры обычно используются в качестве дополнительной меры защиты конфиденциальности. Apple назвала альтернативные меры безопасности: например, в компании предложили пользователям проверять по световому индикатору, работает ли веб-камера. Также в настройках ноутбука можно посмотреть, какие программы имеют доступ к камере.
Специалисты компании уточнили, что можно закрывать камеру ноутбука обычным листом бумаги для принтера, который имеет толщину не более 0,1 миллиметра. При этом Apple предупреждает, что использование клеящихся средств нежелательно. В случае, если шторка для веб-камеры необходима, компания рекомендовала снимать ее каждый раз перед закрытием крышки ноутбука.
В феврале эксперт «Лаборатории Касперского» Мария Наместникова оценила эффективность заклеивания камеры гаджетов. По словам специалиста, физическая блокировка камеры является не паранойей, а стандартной мерой защиты. Эксперт посоветовала приобретать специальные наклейки, которые не будут оставлять следов и не портить оптику.
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Комментарии
Гаджеты , Наука и техника , Мария Наместникова , Лаборатория Касперского , Apple
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